Азар оценил шансы Бельгии выиграть чемпионат мира

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался касательно шансов «красных дьяволов» выиграть чемпионат мира в Катаре.

«В 2018 году у нас было гораздо больше шансов на триумф. Тогда команда была лучше и моложе. Впрочем, у нас по-прежнему есть необходимые качества, чтобы побеждать. За Бельгию играют лучший голкипер мира - Куртуа, крутой полузащитник – де Брёйне, а также отличные форварды. Так что у нас есть хорошие шансы. Нужно получать удовольствие от игры и побеждать от матча к матчу», - приводит слова Эдена Globo.

В первом матче на мундиале сборная Бельгии победила Канаду со счетом 1:0.