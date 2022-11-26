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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Азар оценил шансы Бельгии выиграть чемпионат мира

26 Ноября 2022 • 14:28 Комментировать
Бельгия
1:0
Канада
окончен

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар высказался касательно шансов «красных дьяволов» выиграть чемпионат мира в Катаре.

«В 2018 году у нас было гораздо больше шансов на триумф. Тогда команда была лучше и моложе. Впрочем, у нас по-прежнему есть необходимые качества, чтобы побеждать. За Бельгию играют лучший голкипер мира - Куртуа, крутой полузащитник – де Брёйне, а также отличные форварды. Так что у нас есть хорошие шансы. Нужно получать удовольствие от игры и побеждать от матча к матчу», - приводит слова Эдена Globo.

В первом матче на мундиале сборная Бельгии победила Канаду со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Эден Азар
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