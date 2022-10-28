Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес: «Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе»

28 Октября 2022 • 01:34 Комментировать
Бельгия
...
Канада
1 1.32 X 5.20 2 10.00
23.11 22:00

Наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес высказался о роли Кевина де Брёйне в сборной.

«У нас есть футболисты, находящиеся на пике своей карьеры, и для меня де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе. Он получил наивысшую позицию среди бельгийцев в голосовании на «Золотой мяч». Его прогресс и роль в составе «Манчестер Сити» делают Кевина одной из главных звёзд чемпионата мира, а не только сборной Бельгии», — цитирует испанского специалиста издание TalkSport.

Напомним, что проявить свои таланты на мундиале де Брёйне сможет уже меньше, чем через месяц. ЧМ-2022 стартует 20 ноября, а Бельгия попала в группу к Хорватии, Марокко и Канаде.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роберто Мартинес Кевин де Брёйне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕЛЬГИЯ КАНАДА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Октября
01:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе»
27 Октября
19:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис – о Зобнине в сборной России: «Можно его больше не вызывать»
18:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная России может сыграть с Узбекистаном – названа вероятная дата
17:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Катар упростил въезд болельщиков на чемпионат мира
17:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хиддинк: «Павлюченко играл очень важную роль в решающих матчах»
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зобнин – о матче с Киргизией: «Попросил Карпина не вызывать меня в сборную»
14:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Суперкомпьютер предсказал триумф Месси на чемпионате мира – Роналду проиграет в финале 3
11:10 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Я буду рад приехать в любую сборную»
07:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Посол ООН требует заменить Иран на Италию на ЧМ-2022 1
26 Октября
22:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран – о соперниках сборной России: «Есть много азиатских и латинских стран»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Челси» обсудит новый контракт с Ковачичем после ЧМ-2022
21:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Клинсманн: «Чемпионат мира будет экстремальным»
20:53 · Англия. Премьер-лига
Варан пропустит все матчи «МЮ» до чемпионата мира 1
20:45 · Чемпионат мира 2018
Арбитр финала ЧМ-2018 завершил карьеру
19:39 · Италия. Серия А
​Де Рон рискует пропустить чемпионат мира
Все новости
Рекомендуем