Мартинес: «Де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе»

Наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес высказался о роли Кевина де Брёйне в сборной.

«У нас есть футболисты, находящиеся на пике своей карьеры, и для меня де Брёйне — лучший плеймейкер в мировом футболе. Он получил наивысшую позицию среди бельгийцев в голосовании на «Золотой мяч». Его прогресс и роль в составе «Манчестер Сити» делают Кевина одной из главных звёзд чемпионата мира, а не только сборной Бельгии», — цитирует испанского специалиста издание TalkSport.

Напомним, что проявить свои таланты на мундиале де Брёйне сможет уже меньше, чем через месяц. ЧМ-2022 стартует 20 ноября, а Бельгия попала в группу к Хорватии, Марокко и Канаде.

