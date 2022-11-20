Нёргор: «Лучшим игроком чемпионата мира может стать Кевин де Брёйне»

Полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Нёргор дал свой прогноз касательно лучшего игрока чемпионата мира – 2022.

«Лучшим игроком чемпионата мира может стать Кевин де Брёйне. Он слишком дикий. Я действительно думаю, что он хорош. Как будто у него в голове учебник Пепа Гвардиолы. Он как квотербек, передвигает составляющие и играет так, как должен», - приводит слова Нёргора DR Sporten.

Также футболист считает, что бельгиец похож на бывшую звезду сборной Франции Зинедина Зидана, который был одним из самых больших кумиров датчанина в детстве.

Сборная Бельгии начнёт турнир матчем с командой Канады 23 ноября.