Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нёргор: «Лучшим игроком чемпионата мира может стать Кевин де Брёйне»

20 Ноября 2022 • 06:51 Комментировать
Бельгия
...
Канада
1 1.52 X 4.40 2 6.30
23.11 22:00

Полузащитник английского «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Нёргор дал свой прогноз касательно лучшего игрока чемпионата мира – 2022.

«Лучшим игроком чемпионата мира может стать Кевин де Брёйне. Он слишком дикий. Я действительно думаю, что он хорош. Как будто у него в голове учебник Пепа Гвардиолы. Он как квотербек, передвигает составляющие и играет так, как должен», - приводит слова Нёргора DR Sporten.

Также футболист считает, что бельгиец похож на бывшую звезду сборной Франции Зинедина Зидана, который был одним из самых больших кумиров датчанина в детстве.

Сборная Бельгии начнёт турнир матчем с командой Канады 23 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Дании Чм-2022 Кевин де Брёйне Кристиан Нёргор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕЛЬГИЯ КАНАДА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.11.22 в 19:00
Катар Катар
Эквадор Эквадор
3.45 3.40 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
07:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сков-Ольсен: «Месси действительно хорошо выступит на чемпионате мира»
07:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов поболеет за «братьев-сербов»
07:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Андерсен: «Хёйбьерг невероятно важен»
07:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси и Роналду сыграли в шахматы видео
06:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скопинцев объявил, что будет болеть за Камерун
06:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нёргор: «Лучшим игроком чемпионата мира может стать Кевин де Брёйне»
06:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чухлов: «Фаворит - Бразилия, они всегда считаются таковым»
06:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шишкин: «Фавориты - Аргентина и Бразилия»
06:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хёйбьерг: «Неймар и Лионель Месси – игроки, которые набрали полный ход»
06:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Панов: «Буду болеть за Францию и Бразилию»
02:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стало известно, как долго не сможет играть Бензема
02:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лёв – Флику: «Возьмёшь меня на ЧМ-2022 в качестве помощника?»
02:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема высказался о своей травме, из-за которой не сыграет на ЧМ-2022
02:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик сравнил работу в сборной Германии с должностью в «Баварии»
01:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам прокомментировал травму Бензема
Все новости
Рекомендуем