Мартинес оценил перспективы выступления Лукаку на ЧМ-2022

Наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес высказался о перспективах Ромелу Лукаку отправиться на катарский чемпионат мира.

«Мышечные травмы очень индивидуальны. Мы посмотрим, как всё сложится. Пока трудно сказать», — заявил испанский специалист на недавней пресс-конференции. Тренер рассказал, что его штаб ждёт информацию по состоянию основного форварда сборной в ближайшее время. Если Ромелу сможет вернуться в строй до начала декабря, то он отправится на мундиаль.

Отметим, что Лукаку получил вторую травму за два месяца в конце октября. Сообщается, что игрок не сможет помочь бельгийцам в стартовой игре ЧМ-2022 против Канады 23 ноября.