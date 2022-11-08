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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес оценил перспективы выступления Лукаку на ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 23:23 Комментировать
Бельгия
...
Канада
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23.11 22:00

Наставник бельгийской национальной команды Роберто Мартинес высказался о перспективах Ромелу Лукаку отправиться на катарский чемпионат мира.

«Мышечные травмы очень индивидуальны. Мы посмотрим, как всё сложится. Пока трудно сказать», — заявил испанский специалист на недавней пресс-конференции. Тренер рассказал, что его штаб ждёт информацию по состоянию основного форварда сборной в ближайшее время. Если Ромелу сможет вернуться в строй до начала декабря, то он отправится на мундиаль.

Отметим, что Лукаку получил вторую травму за два месяца в конце октября. Сообщается, что игрок не сможет помочь бельгийцам в стартовой игре ЧМ-2022 против Канады 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Роберто Мартинес
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БЕЛЬГИЯ КАНАДА
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