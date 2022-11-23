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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Бельгии чудом переиграла Канаду, Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении игрока «Баварии»

23 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать (6)
Бельгия
1:0
Канада
окончен

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Бельгия и Канада.

Протокол игры  
Бельгия1:0Канада
(1:0) Бачуайи Миши44'  
Куртуа ТибоДендонкер ЛеандерАлдервейрельд ТобиВертонген ЯнКастань ТимотиКарраско Янник  9' 46' (Онана Амаду ( 46'  56') Тилеманс Юри 46' (Мёнье Тома ( 46'  54') Витсель АксельДе Брёйне КевинАзар Эден 62' (Троссар Леандро ( 62') Бачуайи Миши 78' (Опенда Лои ( 78')
Запасные: Ванакен ХансДебаст ЗеноМертенс ДрисТеате АртурДокю ЖеремиМиньоле СимонДе Кетеларе ШарльАзар ТорганФас ВаутКастельс Коэн
Борян МиланДжонстон Алистер  83'Витория СтивенМиллер КамальЛарьи Ричи 74' (Адекугбе Сэм ( 74') Дэвис Альфонсо  82'Хатчинсон Атиба 58' (Ларин Кайл ( 58') Эуштакиу Стивен 81' (Осорио Джонатан ( 81') Бушанан Тажон 81' (Миллар Лиам ( 81') Хойлетт Дэвид 58' (Коне Исмаэль ( 58') Дэвид Джонатан
Запасные: Корнелиус ДерекУотерман ДжоэлКэй Марк-ЭнтониУотерспун ДэвидКаваллини ЛукасФрейзер ЛиамУгбо ИкеПьетт СамюэльСент-Клэр ДейнПантемис Джеймс
23 ноября. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

Завершали программу среды на чемпионате мира бельгийцы. «Золотое поколение» всё никак не дойдёт до вершины, состав у Роберто Мартинеса уже знатно ослабел по сравнению с ЧМ-2018, на котором Бельгия добыла бронзу, поэтому для Кевина Де Брёйне сотоварищами Катар-2022 станет последним шансом. Дальше уже будет строительство совсем новой команды. Ну а пока капитанит Эден Азар, сильно подрастерявший скиллов в «Реале», а в соперниках экзотическая сборная Канады.

Ещё в атаке у бельгийцев Бачуайи, мозгом работает Де Брёйне, Тилеманс и Витсель отвечают за центр поля. У канадцев безусловно стоило обратить внимание на Дэвиса из «Баварии» и Дэвида из «Лилля». И они заставили говорить о себе, правда, тона были спорные. От угла поля полетела подача на дальнюю штангу, откуда удар наносил Бьюкенен. Мяч срикошетил от руки Карраско и прилетел к Куртуа. Канадец стал апеллировать к арбитру, заставил того посмотреть повтор и не зря. Заметил рефери фол Карраско и указал на «точку».

Но раннем голу не суждено было случиться. Как раз Альфонсо Дэвис пробил пенальти, показав отсутствие опыта. Нервов не хватило на качественный удар – Куртуа сыграл круто и отразил мяч так, что даже добить никто не смог. У Канады и дальше был огромный перевес по количеству ударов. Другое дело, что редко они летели в створ ворот и еще реже доставляли неудобство Тибо Куртуа.

Бельгия выдержала импровизированный «натиск» и под занавес тайма распрямилась в голевой атаке. Алдервейрелд через все поле отправил мяч в чужую штрафную площадь. Там Бачуайи оторвался от опекуна и всей силы пробил в верхний дальний угол – 1:0. Всё просто. Вроде вела в счёте сборная Бельгии, но такой ход матча Роберто Мартинеса устроить не мог. Поэтому уже на старте второго тайма он в профилактических целях убрал Тилеманса и Карраско, выпустив Онану и Менье.

Далее поле покинул и Эден Азар, никак себя не проявивший. Сборная Бельгии вообще смотрелась блекло и больше мучилась, чем играла. Другое дело, что подустали и канадцы, у которых пропали опасные атаки. Как и удары в створ у всех. В пешеходном темпе бельгийцы довели матч до минимальной и не самой заслуженной победы. Сборная Канады же явно осталась недовольна результатом, зато за игру (особенно в первом тайме) может поставить себе плюс.

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Сборная Бельгии Сборная Канады
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Комментарии (6)
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Barca mes que un club
24 Ноября 2022 в 00:09
Скромновато для команды звезд.
Element-22
24 Ноября 2022 в 00:09
Ля, Канада ещё и в футбол играть научилась…
А Мартинес - дно, я это ещё с Эвертона говорю.
Zenituwka
24 Ноября 2022 в 00:02
Канадцы очень хороши. Скорее всего пошумят ещё на этом ЧМ.
CERG
24 Ноября 2022 в 00:05
Бельгия похожа на Зенит, составчик сильный, а рисунок игры отсутствует)
ARTUR
24 Ноября 2022 в 00:00
Куртуа подтверждает свой статус ,ну а так опять фаворит чуть не облажался .
Barca mes que un club
24 Ноября 2022 в 00:18
Додик,так ты не ответил на вопрос: как ты умудряешься " болеть" за Реал и Барсу? Это же несовместимые понятия, футбольные враги:)) И насчет Касильяса ты не ответил, что ты о нем думаешь.
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