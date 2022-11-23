Сборная Бельгии чудом переиграла Канаду, Тибо Куртуа отразил пенальти в исполнении игрока «Баварии»

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Бельгия и Канада.

Завершали программу среды на чемпионате мира бельгийцы. «Золотое поколение» всё никак не дойдёт до вершины, состав у Роберто Мартинеса уже знатно ослабел по сравнению с ЧМ-2018, на котором Бельгия добыла бронзу, поэтому для Кевина Де Брёйне сотоварищами Катар-2022 станет последним шансом. Дальше уже будет строительство совсем новой команды. Ну а пока капитанит Эден Азар, сильно подрастерявший скиллов в «Реале», а в соперниках экзотическая сборная Канады.

Ещё в атаке у бельгийцев Бачуайи, мозгом работает Де Брёйне, Тилеманс и Витсель отвечают за центр поля. У канадцев безусловно стоило обратить внимание на Дэвиса из «Баварии» и Дэвида из «Лилля». И они заставили говорить о себе, правда, тона были спорные. От угла поля полетела подача на дальнюю штангу, откуда удар наносил Бьюкенен. Мяч срикошетил от руки Карраско и прилетел к Куртуа. Канадец стал апеллировать к арбитру, заставил того посмотреть повтор и не зря. Заметил рефери фол Карраско и указал на «точку».

Но раннем голу не суждено было случиться. Как раз Альфонсо Дэвис пробил пенальти, показав отсутствие опыта. Нервов не хватило на качественный удар – Куртуа сыграл круто и отразил мяч так, что даже добить никто не смог. У Канады и дальше был огромный перевес по количеству ударов. Другое дело, что редко они летели в створ ворот и еще реже доставляли неудобство Тибо Куртуа.

Бельгия выдержала импровизированный «натиск» и под занавес тайма распрямилась в голевой атаке. Алдервейрелд через все поле отправил мяч в чужую штрафную площадь. Там Бачуайи оторвался от опекуна и всей силы пробил в верхний дальний угол – 1:0. Всё просто. Вроде вела в счёте сборная Бельгии, но такой ход матча Роберто Мартинеса устроить не мог. Поэтому уже на старте второго тайма он в профилактических целях убрал Тилеманса и Карраско, выпустив Онану и Менье.

Далее поле покинул и Эден Азар, никак себя не проявивший. Сборная Бельгии вообще смотрелась блекло и больше мучилась, чем играла. Другое дело, что подустали и канадцы, у которых пропали опасные атаки. Как и удары в створ у всех. В пешеходном темпе бельгийцы довели матч до минимальной и не самой заслуженной победы. Сборная Канады же явно осталась недовольна результатом, зато за игру (особенно в первом тайме) может поставить себе плюс.