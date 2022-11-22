​Мартинес: «Азар начнёт матч с Канадой и будет капитаном»

Вингер Эден Азар показывает не лучший футбол в мадридском «Реале». Тем не менее, он остаётся основным игроком национальной сборной Бельгии. Главный тренер «красных дьяволов» Роберто Мартинес подтвердил, что Азар начнёт матч против Канады с первых минут.

«Азар начнёт матч с Канадой и будет капитаном команды», - сказал Мартинес, чьи слова приводит Sporza.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Бельгии и Канады пройдёт в среду, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.