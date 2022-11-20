Денайер был вызван в сборную Бельгии на замену Вертонгену, но оказался травмирован

Защитник дубайского «Шабаб Аль-Ахли» Джейсон Денайер был вызван в сборную Бельгии как потенциальный игрок, который мог бы заменить футболиста «Андерлехта» Яна Вертонгена. Однако теперь Денайер травмировался и наверняка пропустит чемпионат мира – 2022. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

Национальной команде Бельгии во время группового этапа турнира в Катаре предстоит сразиться со сборными Канады, Марокко и Хорватии.

Соревнование для себя европейцы откроют поединком с североамериканцами 23 ноября.

Во время прошлого чемпионата мира бельгийцы смогли занять итоговое третье место.