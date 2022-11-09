Сборная Канады объявит состав на ЧМ-2022 13 ноября

Национальная команда Канады объявит список футболистов, вошедших в окончательную заявку на участие в чемпионате мира – 2022, 13 ноября. Об этом сообщила пресс-служба сборной страны посредством социальных сетей.

Во время группового этапа на турнире в Катаре Канаде предстоит сразиться с командами Бельгии, Хорватии и Марокко.

Первый матч канадцам предстоит провести против бельгийцев. Начало поединка намечено на 23 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00.

Ранее полузащитник сборной Канады Тэйджон Бьюкенен, выступающий за национальную команду с 2021 года, рассказал об амбициях коллектива.