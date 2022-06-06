Украинская ассоциация футбола после невыхода на ЧМ-2022 поиздевалась над сборной России

Украинская ассоциация футбола высказалась в сторону национальной сборной России после невыхода своей команды в финальную стадии чемпионата мира. В решающем матче стыков «жёлто-синие» потерпели поражение от Уэльса (0:1).

В социальных сетях руководство выразило гордость своей командой. УАФ поблагодарила наставника и сборную за игру. В конце своего сообщения украинцы решили с издевкой высказаться в адрес российского футбола.

«Мы проиграли бой, но у на впереди много матчей. А сколько матчей у вас, сборная России?», - говорится в публикации.

Сборная России попала под санкции и была отстранена от международных турниров.