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Чемпионат мира по футболу 2022

Экс-игрок сборной Уэльса: Матч с Украиной? Это будет не Евровидение

04 Июня 2022 • 08:23 Комментировать
Уэльс
...
Украина
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05.06 19:00

Бывший футболист валлийской сборной Барри Хоун поделился с журналистами своим мнением о предстоящем поединке Уэльса с украинской командой.

Хоун сказал Mirror, что место на чемпионате мира по футболу получают не по итогам всенародного голосования, а на поле, ведь это не Евровидение. Экс-игрок отметил, что валлийские футболисты должны уважать украинцев, но на поле нужно быть безжалостными, чтобы победить и выйти на мундиаль.

Напомним, что финальный стыковой матч между валлийцами и украинцами состоится пятого июня. До этого Украина уверенно переиграла шотландцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Барри Хоун
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УЭЛЬС УКРАИНА
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