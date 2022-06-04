Экс-игрок сборной Уэльса: Матч с Украиной? Это будет не Евровидение

Бывший футболист валлийской сборной Барри Хоун поделился с журналистами своим мнением о предстоящем поединке Уэльса с украинской командой.

Хоун сказал Mirror, что место на чемпионате мира по футболу получают не по итогам всенародного голосования, а на поле, ведь это не Евровидение. Экс-игрок отметил, что валлийские футболисты должны уважать украинцев, но на поле нужно быть безжалостными, чтобы победить и выйти на мундиаль.

Напомним, что финальный стыковой матч между валлийцами и украинцами состоится пятого июня. До этого Украина уверенно переиграла шотландцев.