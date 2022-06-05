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Чемпионат мира по футболу 2022

Бэйл ответил на вопрос о завершении карьеры

05 Июня 2022 • 22:48 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

32-летний вингер помог валлийцам завоевать путёвку на чемпионат мира-2022, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре. В финале плей-офф с минимальным счётом была обыграна сборная Украины.

Как сообщалось ранее, Бэйл может завершить карьеру уже этим летом, если его национальная команда не сумеет отобраться на чемпионат мира. После успешного решения задачи у экс-звезды «Реала» спросили, повлиял ли сегодняшний результат на его планы: «Да, я пока остаюсь в футболе, но ненадолго», – ответил Бэйл в интервью Sky, смеясь.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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