Бэйл ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал, когда планирует завершить игровую карьеру.

32-летний вингер помог валлийцам завоевать путёвку на чемпионат мира-2022, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре. В финале плей-офф с минимальным счётом была обыграна сборная Украины.

Как сообщалось ранее, Бэйл может завершить карьеру уже этим летом, если его национальная команда не сумеет отобраться на чемпионат мира. После успешного решения задачи у экс-звезды «Реала» спросили, повлиял ли сегодняшний результат на его планы: «Да, я пока остаюсь в футболе, но ненадолго», – ответил Бэйл в интервью Sky, смеясь.