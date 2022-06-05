Назван состав сборной Украины на матч с Уэльсом

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал стартовый состав на решающий матч команды в квалификации чемпионата мира. С первых минут против Уэльса сыграют Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

1 июня украинцы обыграли на выезде Шотландию со счётом 3:1. В марте валлийцы были сильнее Австрии (2:1).

Стартовый свисток в финальном матче плей-офф прозвучит в 19:00. Игра пройдет в Кардиффе.

Напомним, что финал чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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