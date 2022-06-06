Дэвис — о выходе Уэльса на чемпионат мира: Это сон, ставший явью

Защитник валлийской сборной Бен Дэвис в разговоре с журналистами не скрывал радости после победы над украинцами и выхода своей команды на чемпионат мира.

Дэвис заявил, что это сон, ставший явью, ведь мечты всех валлийцев наконец-то сбылись. Защитник отметил, что футболисты сборной Уэльса очень много трудились для того, чтобы добиться этого.

«На поле мы оставили все силы», - добавил Дэвис.

Напомним, что валлийская команда сумела минимально обыграть украинцев со счётом 1:0. Автоголом отметился Андрей Ярмоленко. Благодаря этому успеху Уэльс впервые за долгие годы завоевал путёвку на чемпионат мира.