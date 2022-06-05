Хакеры атаковали украинский канал во время матча с Уэльсом - в эфире идёт российское ТВ

Украинский ТВ-канал «Футбол 1» подвергся хакерской атаке во время прямой трансляции поединка между сборными Уэльса и Украины в рамках финального отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом во время эфира сообщил комментатор.

Вместо футбольного противостояния на телевизорах началась трансляция одного из российских каналов.

В Кардиффе осталось сыграть около десяти минут. Валлийцы ведут в счете 1:0. Уэльс лидирует благодаря автоголу полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко.

Детальная текстовая трансляция встречи проходит на Liveresult.ru.