Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Хакеры атаковали украинский канал во время матча с Уэльсом - в эфире идёт российское ТВ

05 Июня 2022 • 20:44 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Украинский ТВ-канал «Футбол 1» подвергся хакерской атаке во время прямой трансляции поединка между сборными Уэльса и Украины в рамках финального отбора на чемпионат мира 2022 года. Об этом во время эфира сообщил комментатор.

Вместо футбольного противостояния на телевизорах началась трансляция одного из российских каналов.

В Кардиффе осталось сыграть около десяти минут. Валлийцы ведут в счете 1:0. Уэльс лидирует благодаря автоголу полузащитника украинцев Андрея Ярмоленко.

Детальная текстовая трансляция встречи проходит на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Чемпионат Украины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
21:14 · Чемпионат мира 2022
Сборная Уэльса установила рекорд чемпионатов мира
20:44 · Чемпионат мира 2022
Хакеры атаковали украинский канал во время матча с Уэльсом - в эфире идёт российское ТВ
20:00 · Чемпионат мира 2022
Уэльс побеждает Украину после первого тайма
19:54 · Чемпионат мира 2022
Судья не дал пенальти сборной Украины после просмотра ВАР 1
19:36 · Чемпионат мира 2022
Футболисты сборной Украины преклонили колено перед игрой с Уэльсом
18:50 · Чемпионат мира 2022
Ришарлисон и Винисиус едва не подрались на тренировке сборной Бразилии
18:30 · Чемпионат мира 2022
Уэльс - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:02 · Чемпионат мира 2022
РФС пожаловался на УАФ в ФИФА из-за футболок с Крымом 1
17:50 · Чемпионат мира 2022
Назван состав сборной Украины на матч с Уэльсом
13:17 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Украины исключил 4 игроков из заявки перед матчем с Уэльсом
11:08 · Чемпионат мира 2022
Генич поделился ожиданиями от матча Уэльс-Украина
09:57 · Чемпионат мира 2022
Титов рассказал, чего ждёт от матча Уэльс - Украина
09:16 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Украины: У валлийцев много игроков мирового уровня, но и у нас хорошая команда
08:31 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Уэльса: Сочувствую украинцам, но мы должны выйти на чемпионат мира
08:20 · Чемпионат мира 2022
Форвард «Ливерпуля» стал лучшим бомбардиром в истории Сенегала
Все новости
Рекомендуем