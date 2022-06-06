Канделаки отреагировала на поражение сборной Украины в матче с Уэльсом

Замгендиректора «Газпром Медиа» Тина Кандеали в своём телеграм-канале коротко прокомментировал поражение украинской сборной в матче с валлийцами.

Канделаки написала, что, слава богу, футбол заметно отличается от песенного конкурса «Евровидение», где украинцы недавно одержали победу.

Напомним, что сборная Украины в финальном стыковом матче минимально уступила валлийцам со счётом 0:1. Единственный мяч в этой встрече в свои ворота отправил форвард «жёлто-синих» Андрей Ярмоленко. В итоге, на чемпионат мира впервые за долгие годы отправится валлийская национальная команда.