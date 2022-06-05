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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Украины: У валлийцев много игроков мирового уровня, но и у нас хорошая команда

05 Июня 2022 • 09:16 Комментировать
Уэльс
...
Украина
2.90 3.05 2.65
Через 7 ч. 49 мин.

Наставник украинской сборной Александр Петраков рассказал журналистам о том, что думает по поводу предстоящего стыкового матча с валлийцами.

Петраков сказал, что у валлийцев сыгранная команда, где видна тренерская рука и где много игроков мирового уровня. Наставник сборной Украины отметил, что и у него хорошая команда, которая сделает всё для того, чтобы выйти на чемпионат мира и порадовать своих болельщиков.

Напомним, что финальный стыковой поединок между валлийцами и украинцами состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. Победитель этого матча получит путёвку на катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Александр Петраков чемпионат мира-2022
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УЭЛЬС УКРАИНА
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