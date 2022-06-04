Стали известны реальные команды, которые хотят видеть Бэйла

Вингер Уэльса Гарет Бэйл готовится к важнейшему матчу против сборной Украины в рамках финала стыкового турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Он объявил об уходе из «Реала», и по всей видимости будет завершать карьеру на родине – в «Кардифф Сити» или в США. По данным Fichajes, в услугах Бэйла заинтересована американская команда DC United, где заканчивал карьеру Уэйн Руни.

Сообщается, что команда, в которой прославился Бэйл, «Тоттенхэм» отказался от игрока. Генеральный директор «шпор» Фабио Паратичи в интервью не раз заявлял о том, что возвращение Бэйла маловероятно.

Завтра, 5 июня, сборная Уэльса в Кардиффе примет Украину. Победитель противостояния выйдет в групповой этап чемпионата мира 2022 года и попадёт в группу B, где его уже ждут Англия, США и Иран.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Ранее Бэйл говорил, что может завершить карьеру если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022.