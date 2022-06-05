Украина не смогла: Уэльс победил в стыковом матче и второй раз в истории пробился на чемпионат мира

Сборная Уэльса смогла пробиться на чемпионат мира. Украинцы имели много шансов, но не забили, а валлийцы благодаря автоголу Ярмоленко смогли выиграть. Британцы второй раз в своей истории пробились на чемпионат мира.

В воскресенье определялся последний участник чемпионата мира от Европы. Путёвку между собой разыгрывали сборные Уэльса и Украины. Валлийцы ещё в марте переиграли команду Австрии, а украинцы лишь в минувшую среду начали своё британское турне с победы над шотландцами.

Украинцы активно начали матч. Уже в дебюте Зинченко быстро решил пробить со штрафного и забил, но взятие ворот отменили, потому что судья просил возобновлять игру по свистку. В итоге после второй попытки исполнении стандарта Хеннесси не без труда справился с выстрелом Малиновского. Вскоре Цыганков пробил издали, и вратарь валлийцев парировал мяч на угловой. После розыгрыша корнера всё тот же Цыганков навесил, и мяч едва не залетел за шиворот Хеннесси, но тот кончиками пальцев спас ворота. Затем ещё и Яремчук ворвался на правый край штрафной и пробил издали, но голкипер хозяев спас.

После стартового натиска гостей темп чуть спал. Лишь в середине тайма после быстрой контратаки Караваев не попал по мячу после прострела Цыганкова. Тут же, наконец, и валлийцы что-то придумали. Ремзи навешивал справа, но Джеймс и Мур поочередно немного не дотянулись до мяча, чтобы замкнуть. Украинцы ответили своими атаками. Сначала Цыганков немного залез в офсайд, убегая на рандеву с Хеннесси. Затем Зинченко с правого фланга пробил издали, но голкипер валлийцев с трудом спас.

За десять минут до конца первого тайма счёт был открыт, и повели неожиданно валлийцы, Хозяева получили право на штрафной на левом фланге, и после резкой подачи Бэйла мяч в свои ворота срезал Ярмоленко.

Украинцы могли до перерыва счёт сравнять. Зинченко пробил издали, но Хеннесси с трудом справился. До этого удара в той атаке случился спорный эпизод в штрафной хозяев, когда Ярмоленко обокрал Аллена и, кажется, получил от него по ногам. Однако ВАР смешиваться в эпизод не стал. В итоге к перерыву гости были впереди.

В начале второй половины валлийцы едва не увеличили преимущество. Джеймс нашёл слева в штрафной Мура, который прострелил на Ремзи, но тот с близкого расстояния не попал в створ. В ответ Цыганков замыкал прострел слева, Хеннесси отбил мяч точно в Яремчука, но от того футбольный снаряд отскочил за пределы поля. Затем всё тот же Цыганков сделал тонкую передачу на Ярмоленко в штрафную, но того успел опередить Дэвис. Тут же Джеймс метров с двадцати бил под перекладину, но Бущан кончиками пальцев перевёл мяч на угловой. Затем Малиновский пробил издали хлёстко, но чуть в створ не попал.

Минут за двадцать до конца основного времени Шапаренко нашёл на левом краю штрафной Миколенко, который пробил с острого угла, но Хеннесси вновь выручил. Валлийцы в конце матча буквально всеми силами отошли назад. При этом в одной из контратак хозяева едва не забили, когда Уильямс слёта бил из пределов штрафной, но угодил в штангу. Тут же Бэйл с угла штрафной бил низом в угол, но Бущан спас.

Украинцы пытались спасти матч. Вышедшие на замену Мудрик и Довбик разыграли атаку слева, и после паса последнего бил Ярмоленко, но Дэвис успел заблокировать эту попытку. Затем уже зам Довбик с близкого расстояния замыкал навес Миколенко, но Хеннесси вновь спас.

Таким образом, сборная Уэльса победила и сумела завоевать путёвку в Катар. Для валлийцев это будет второй чемпионат мира в их истории, а первый случился в 1958-м году. Команда Уэльса сыграет в группе В, где её соперниками станут Англия, Иран и США. В июне же обе сборные ещё сыграют в рамках Лиги наций. Валлийцы 8-го июня примут голландцев, а тремя днями позже – бельгийцев. Украинцы же в эти дни отправятся ещё в гости к Ирландии, а затем в Польше проведут домашний матч с армянами.

Роман Андреев