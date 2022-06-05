Генич поделился ожиданиями от матча Уэльс-Украина

Известный российский комментатор Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего стыкового поединка между Уэльсом и Украиной.

Генич сказал «РБ-Спорту», что он был в полном восторге от того, как украинская команда обыграла шотландцев, но на концовку матча украинцев уже не хватило в физическом плане. Комментатор считает, что два матча кряду на подобном уровне Украине будет очень сложно провести.

«Украинцам будет тяжело ещё и из-за давления валлийских трибун», - добавил Генич.

Напомним, что поединок между Уэльсом и Украиной состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. Победитель этого матча выйдет на чемпионат мира.