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Чемпионат мира по футболу 2022

Генич поделился ожиданиями от матча Уэльс-Украина

05 Июня 2022 • 11:08 Комментировать
Уэльс
...
Украина
2.90 3.05 2.65
Через 7 ч. 10 мин.

Известный российский комментатор Константин Генич поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего стыкового поединка между Уэльсом и Украиной.

Генич сказал «РБ-Спорту», что он был в полном восторге от того, как украинская команда обыграла шотландцев, но на концовку матча украинцев уже не хватило в физическом плане. Комментатор считает, что два матча кряду на подобном уровне Украине будет очень сложно провести.

«Украинцам будет тяжело ещё и из-за давления валлийских трибун», - добавил Генич.

Напомним, что поединок между Уэльсом и Украиной состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. Победитель этого матча выйдет на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Константин Генич чемпионат мира-2022
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УЭЛЬС УКРАИНА
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