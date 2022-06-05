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Чемпионат мира по футболу 2022

Зинченко: «Не могу сказать, что кто-то сегодня не отдал все силы на поле»

05 Июня 2022 • 21:51 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги матча с валлийцами (0:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Главный тренер вашей команды Александр Петраков опустошенный. Честно говоря, мне тоже сложно говорить о футболе. У тебя есть опыт горьких поражений. Что сейчас чувствуешь?

- Я не могу описать свои эмоции прямо сейчас. Хочу сказать большое спасибо за всю эту поддержку. Мы ее ощущали. Очень горжусь нашими украинцами. Даже те, кто не смог прийти на стадион, их было очень много вокруг стадиона. Но, к сожалению, они не смогли сегодня попасть на матч, потому что из-за квот было разрешено продать только 1500 билетов, если не ошибаюсь.  Я очень горжусь быть украинцем, я не могу сказать, что кто-то сегодня не отдал все силы на поле. Это видел весь мир, главное, что это видели все украинцы. Все ребята отдали всех себя. Мы сегодня создали очень много шансов, которые просто не реализовали. Сегодня вратарь соперника был просто на высоте, игрок матча. А когда игрок матча - вратарь, это говорит о том, что команда, создавшая много моментов, контролировала игру, она переигрывала соперника. Не могу сказать, что мы сегодня заслуживали поражения, но это футбол. Я надеюсь, что наши победы впереди.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко
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