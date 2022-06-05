Тренер сборной Уэльса: Сочувствую украинцам, но мы должны выйти на чемпионат мира

Наставник валлийской сборной Роб Пейдж поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего поединка с украинцами.

Пейдж сказал, что он сочувствует украинцам, так как смотрит новости и видит, какой ужас там происходит, но футболисты сборной Уэльса не собираются просто так сдаваться и отдавать путёвку на мундиаль.

«Бизнес есть бизнес, ведь мы должны выйти на чемпионат мира», - отметил тренер.

Напомним, что поединок между валлийцами и украинцами состоится сегодня в Кардиффе. Встреча начнётся в 19.00 по московскому времени. Победитель этого матча выйдет на чемпионат мира.