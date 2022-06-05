Украина проиграла Уэльсу и пролетела мимо ЧМ-2022: пять игроков Петракова, из-за которых команда не попала на мундиаль

Оценки футболистам Александра Петракова

Сборная Украины не попала на чемпионат мира 2022. Особенно обидно говорить об этом, резюмируя игру против команды Уэльса, по сути выигрышную для жёлто-синих. Всего лишь второй раз в своей истории валлийцы попадают на чемпионат мира, а Украина пропускает очередной мундиаль. По иронии судьбу главными антигероями стали лидеры команды. Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вообще отметился автоголом, а компанию в «банде неудачников» ему составили Караваев, Степаненко, Цыганков и Яремчук.

Статистика: удары по воротам – 10:22, в створ – 3:9, владение мячом – 32:68, угловые – 4:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки всем футболистам Александра Петракова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ УКРАИНЫ

ГЕОРГИЙ БУЩАН – 6,0. Уже не такой нервный матч от Бущана, знатно привозившего с Шотландией, жаль от голкипера не исходило уверенности. Но в остальном хорошо – были два классных сейва после ударов Бэйла и Джеймса, в автоголе тоже сложно винить голкипера, четыре раза уверенно сыграл на выходе.

ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО – 6,5. Целого Гарета Бэйла получил в соперники Виталий Миколенко, но не испугался. Более того, успевал и атаке помогать. На последних минутах защитник выдал шикарный кросс на гол, но Хеннесси справился с ударом Довбика.

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО – 6,5. Ударно отработал и Николай Матвиенко, выигравший все четыре единоборства, в которые вступал. Ещё в активе защитника два отбора, четыре выноса и 84 точные передачи. Причём Матвиенко часто играл вперёд.

ИЛЬЯ ЗАБАРНЫЙ – 6,0. Второй центральный защитник вёл борьбу не так круто – выиграл пять эпизодов из восьми. Но в целом с опекой Мура Забарный и Матвиенко справились. Правда, Илья частенько терял оппонентов на стандартах, создавая суматоху.

АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ – 4,5. Шотландию Украина правым флангом переиграла, а с Уэльсом картина диаметрально противоположна. Джеймс и Уильямс много угроз принесли с левого края, частенько переигрывая Караваева. Дважды Александра прошли на дриблинге, трижды из-под него опасно прострелили.

ТАРАС СТЕПАНЕНКО – 4,5. Странно, что Петраков не убрал Степаненко после первого матча. Тарас и с Шотландией удивлял ужасными передачами назад, часто терял позицию. Продолжил он слабое выступление и против Уэльса – постоянно терял Рэмзи, ни разу не сыграл в отборе, не успевал к эпизодам.

АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО – 7,0. А вот Зинченко вновь порадовал. Вновь порадовал движением, активной игрой, обострением. Но в этом раз без толку – гол его со штрафного не засчитали, две обостряющие передачи голевыми не стали. К это списку Зинченко добавил два отбора и три диагонали, разогнавшие атаку.

РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ – 7,5. Атакующие полузащитники жёлто-синих вообще были хороши. Малиновский и сам угрожал воротам, однажды пробив очень опасно, и партнёров на удар выводил дважды, и в дриблинг шёл уверенно – три раза из трёх удачно. Более того, Руслан успевал отрабатывать в обороне, совершив пять отборов.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ – 4,5. В этот раз на украинских флангах было скучновато. Особенно удивил Цыганков, постоянно навешивавший в никуда – четыре раза из четырёх, и загубивший отличный момент. А сам Виктор голевых шансов не создавал, не своём фланге не обострял.

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АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО – 4,0. Трагедия капитана. Первый в карьере автогол Андрея Ярмоленко оставляет его страну без чемпионата мира. Оценка низкая не только за решающий гол в свои ворота, в обострении у Андрея сегодня тоже получалось мало. Проиграл пять единоборств из восьми, на фланге был съеден Уильямсом и Дэвисом. Вроде заработал пенальти, но и его не поставили.

РОМАН ЯРЕМЧУК – 4,0. Завяли фланги и ожидаемо остался без подпитки Яремчук, но одну из худших оценок Роман получил не за это. Дважды у Яремчука был шикарный шанс на гол, но Уэйн Хеннесси и с ударом форварда справился, и с добиванием в другом эпизоде. А больше Яремчук в игре и не появлялся.

СЕРГЕЙ СИДОРЧУК – б/о.

МИХАИЛ МУДРИК – б/о.

НИКОЛАЙ ШАПАРЕНКО – б/о.

АРТЁМ ДОВБИК – б/о.