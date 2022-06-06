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Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков выступил против wild card для Украины на ЧМ-2022

06 Июня 2022 • 08:33 Комментировать (3)
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о невыходе сборной Украины на чемпионат мира-2022. В финальном матче отбора «жёлто-синие» потерпели поражение от Уэльса со счетом 0:1.

В ходе интервью «Матч ТВ» Колосков порассуждал на тему предоставления украинцам wild card для участия на мундиале.

«ФИФА - действует по уставу и регламентам. Украинцев стоит поблагодарить за то, что сражались, но не более того», - сказал Колосков.

Напомним, что Украина проиграла валлийцам из-за автогола капитана команды Андрея Ярмоленко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Вячеслав Колосков
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