Сборная Уэльса установила рекорд чемпионатов мира

Сборная Уэльса впервые с 1958 года сумела отобраться на чемпионат мира, установив рекорд.

Валлийцы с минимальным счётом одолели сборную Украины в финале плей-офф за путёвку на мундиаль. Таким образом, Уэльс выступит на чемпионате мира впервые за 64 года – это рекордный временной промежуток между двумя выступлениями на турнире в истории, сообщает Opta.

Напомним, что на пути к финалу плей-офф Уэльс обыграл сборную Австрии со счётом 2:1. Дублем тогда отметился Гарет Бэйл.

В одной группе с валлийцами на предстоящем чемпионате мира сыграют сборные Англии, США и Ирана. Турнир пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.