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Чемпионат мира по футболу 2022

Экс-игрок ЦСКА: Не ожидал, что Украина проиграет Уэльсу

06 Июня 2022 • 10:34 Комментировать (1)
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с журналистами высказался по поводу поражения украинской команды в стыковом поединке с Уэльсом.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что для него это был очень неожиданный результат. Экс-игрок отметил, что он был уверен в том, что украинская команда, где много талантливых и техничных футболистов, в таком важном и ответственном поединке не проиграет Уэльсу.

Напомним, что сборная Украины в финальном стыковом матче минимально проиграла валлийцам со счётом 0:1, так что на чемпионат мира отправятся футболисты из Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Владимир Пономарёв
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