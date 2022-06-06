Экс-игрок ЦСКА: Не ожидал, что Украина проиграет Уэльсу

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв в разговоре с журналистами высказался по поводу поражения украинской команды в стыковом поединке с Уэльсом.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что для него это был очень неожиданный результат. Экс-игрок отметил, что он был уверен в том, что украинская команда, где много талантливых и техничных футболистов, в таком важном и ответственном поединке не проиграет Уэльсу.

Напомним, что сборная Украины в финальном стыковом матче минимально проиграла валлийцам со счётом 0:1, так что на чемпионат мира отправятся футболисты из Уэльса.