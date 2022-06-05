Голкипер сборной Уэльса установил рекорд отборочной кампании чемпионата мира

Игра вратаря Уэйна Хеннесси вывела сборную Уэльса на первый для неё чемпионат мира с 1958 года.

Валлийцы повели в финальном поединке отборочного турнира за путёвку в Катар уже на пятой минуте. Футболисты сборной Украины девять раз ударили в створ ворот, но так и не забили. Уэйн Хеннесси отразил все девять ударов – рекордный показатель отборочной кампании среди всех вратарей, сохранявших свои ворота в неприкосновенности.

Примечательно, что Уэльс нанёс всего три удара в створ, но этого хватило для решения задачи выхода на чемпионат мира, где «драконам» предстоит встретиться со сборными США, Англии и Ирана в рамках группового этапа.