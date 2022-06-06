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Чемпионат мира по футболу 2022

Борис Игнатьев: «Понравилось качество игры сборной Украины, которая не заслужила такой результат» эксклюзив

06 Июня 2022 • 12:06 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о вчерашних матчах Лиги Наций, не попадании сборной Украины на чемпионат мира и рекордах Месси с Роналду.

- Смотрели вчера какие-то матчи?

- Да. Смотрел игру Чехия – Испания. Я ожидал, что испанцы победят и покажут качественный футбол. Но по ходу матча было видно, что испанские футболисты очень уставшие, поэтому качество их игры оставляло желать лучшего. Очень динамичными выглядели чехи. Они навязали много борьбы, не давали свободы действия сопернику. Но все проходило в том русле, в котором и следовало ожидать: мяч был больше у испанцев, они больше контролировали его. Но главное, они не использовали то пространство, где забиваются мячи. Поэтому выжать положительный результат, кроме ничей на последней минуте, им не удалось. Испанцы находятся в тяжелом турнирном положении. Но вчера Испания практически игра вторым составом.

- Если бы они проиграли, это не стало бы сенсацией?

- Была бы сенсация. Пусть они и отыгрались в конце. Но они стоят на заглавных ролях европейского футбола, поэтому все жду результата и новаторских идей. Но пока результаты не радуют болельщиков этой сборной.

- Наверное, вас особенно порадовал футболист «Локомотива» Кухта, который забил и отдал голевой пас?

- Конечно. Он провел матч очень старательно. Ему, видимо, так нравится играть в сборной. Он там практически новичок, но показал большую работоспособность и желание не испортить игру своим появлением. Он оставил хорошее впечатление. Физически Кухты, как и сборная, выглядел лучше соперника. Это приносило им игровое равенство с таким сильным оппонентом.

- В матче Португалия – Швейцария Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную (117 голов), сделав дубль. Достойный показатель.

- Я смотрел нарезку этого матча. Роналду в очередной раз подтвердил свой уровень. Это уникальный футболист. В своем возрасте он не теряет желание играть и свою форму. Его скорость во всех игровых моментах дает направление другим.

- Еще нельзя не спросить про пять голов Месси, которые он вчера забил сборной Эстонии в товарищеском матче. Он стал первым футболистом, который забил пять мячей и в Лиге чемпионов, и за сборную. Как вам такое достижение?

- Приходится удивлять и размышлять что будет, когда эти люди уйдут. Всегда есть желание смотреть футбол с такими игроками. Кто для меня более велик: Месси или Ронадлу? С точки зрения вкуса, мне больше нравится Мессии. С точки зрения результатов, на них обоих надо равняться.

- Как вам Холанн, который оформил дубль?

- Это игрок с хорошими задатками и качествами. Но еще надо посмотреть, как у него сложится дальше. У этих двух футболистов – Мессии и Ронадлу, настолько высока игровая стабильность, что это просто удивляет.

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- Вчера сборная Украины уступила Уэльсу, 0:1, в стыковом матче и не попала на чемпионат мира в Катар. Судьбу встречи решил автогол Ярмоленко в первом тайме. Для вас такой результат неожиданный?

- Я смотрел всю эту встречу, и мне понравилось качество игры украинской сборной. Они такого результата не заслужили. Ничейный результат был бы справедливее. Поддержка многочисленных болельщиков Уэльса давала некий психологический перевес. А так украинские ребята делали все возможное, чтобы не уступить и с точки зрения качества игры смотрелись вполне убедительно.

- Автогол Ярмоленко, который решил судьбу своей сборной, это ведь настоящая трагедия для сборной Украины.

- Тут такое дело. Ярмоленко поставил жирную точку на пребывании своей сборной на чемпионате мира.

Елена Григорьевская

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Борис Игнатьев
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