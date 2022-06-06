Сборная Украины установила антирекорд квалификации ЧМ-2022

В решающем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины встречалась в Кардиффе с командой Уэльса. Подопечные Александра Петракова потерпели минимальное поражение со счетом 0:1 и не поедут на мундиаль.

В прошедшем поединке «жёлто-синие» нанесли девять ударов в створ ворот валлийцев, однако ни один из них не был результативным. Как информирует Opta, это антирекорд квалификации ЧМ-2022.

Украинцы потерпели поражение из-за автогола полузащитника Андрея Ярмоленко, срезавшего мяч в свои ворота после навеса Гарета Бэйла.