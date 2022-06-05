Тренер сборной Украины исключил 4 игроков из заявки перед матчем с Уэльсом

Наставник украинской сборной Александр Петраков решил исключить четырёх футболистов из заявки перед финальным стыковым поединком с Уэльсом.

В заявку украинской команды на предстоящий матч с валлийцами не попали четыре игрока, а именно голкипер «Реала» Андрей Лунин, Денис Попов из киевского «Динамо», а также два представителя донецкого «Шахтёра» Даниил Игнатенко и Даниил Сикан. Все остальные футболисты смогут помочь Украине в ближайшем матче.

Напомним, что встреча между валлийцами и украинцами состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. Победитель этой пары отправится на катарский чемпионат мира.