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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Украины исключил 4 игроков из заявки перед матчем с Уэльсом

05 Июня 2022 • 13:17 Комментировать
Уэльс
...
Украина
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Через 3 ч. 36 мин.

Наставник украинской сборной Александр Петраков решил исключить четырёх футболистов из заявки перед финальным стыковым поединком с Уэльсом.

В заявку украинской команды на предстоящий матч с валлийцами не попали четыре игрока, а именно голкипер «Реала» Андрей Лунин, Денис Попов из киевского «Динамо», а также два представителя донецкого «Шахтёра» Даниил Игнатенко и Даниил Сикан. Все остальные футболисты смогут помочь Украине в ближайшем матче.

Напомним, что встреча между валлийцами и украинцами состоится сегодня в 19.00 по московскому времени. Победитель этой пары отправится на катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Александр Петраков
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УЭЛЬС УКРАИНА
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