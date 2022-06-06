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Чемпионат мира по футболу 2022

Полузащитник сборной Уэльса: С нетерпением ждём чемпионата мира

06 Июня 2022 • 07:09 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Полузащитник валлийской сборной Джо Аллен поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды над Украиной.

Аллен сказал, что валлийская команда прошла очень долгий и сложный путь, а её амбиции не ограничиваются каким-то одним случайным победным ударом. Полузащитник отметил, что нынешний состав сборной заметно сильнее предыдущих.

«С нетерпением мы все ждём чемпионата мира и надеемся на успех», - добавил Аллен.

Напомним, что валлийская сборная в финальном стыковом поединке обыграла украинцев со счётом 1:0 и добыла путёвку на катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Джо Аллен чемпионат мира-2022
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