Полузащитник сборной Уэльса: С нетерпением ждём чемпионата мира

Полузащитник валлийской сборной Джо Аллен поделился с журналистами эмоциями после победы своей команды над Украиной.

Аллен сказал, что валлийская команда прошла очень долгий и сложный путь, а её амбиции не ограничиваются каким-то одним случайным победным ударом. Полузащитник отметил, что нынешний состав сборной заметно сильнее предыдущих.

«С нетерпением мы все ждём чемпионата мира и надеемся на успех», - добавил Аллен.

Напомним, что валлийская сборная в финальном стыковом поединке обыграла украинцев со счётом 1:0 и добыла путёвку на катарский чемпионат мира.