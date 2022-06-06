Билялетдинов: Игроки сборной Украины сейчас думают только о неудачном матче с Уэльсом, а не о России

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался по поводу подкола Украинской ассоциации футбола в адрес сборной России.

Билялетдинов сказал RT, что всем нужно понимать, что для футболистов в первую очередь важен результат, так что игроки сборной Украины сейчас думают только о поражении от Уэльса и о невыходе на чемпионат мира, но точно не о России.

«Всё остальное это просто политическая конъюнктура», - добавил экс-игрок сборной России.

Напомним, что УАФ после поражения от Уэльса заявила, что украинскую команду впереди ждёт ещё много матчей, в отличие от российской команды.