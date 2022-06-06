Украинец Зинченко: «Наша нация никогда не сдаётся»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко высказался о невыходе на чемпионат мира-2022. В финальном матче квалификации «жёлто-синие» потерпели минимальное поражение от Уэльса.

«Не имеем права сдаваться. Наша нация никогда не сдается. Надо показать миру, что мы очень сильные», - передает слова футболиста Tribuna.

Матч сборных Украины и Уэльса состоялся накануне в Кардиффе. Встреча завершилась поражением команды Александра Петракова со счетом 0:1. Украинцы проиграли из-за автогола полузащитника Андрея Ярмоленко, неудачно сыгравшего при стандартном положении.