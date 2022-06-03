Зинченко – в преддверии матча с Уэльсом: «Это будет игра на выживание»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко эмоционально высказался в преддверии решающего матча за право сыграть на чемпионате мира 2022 года, в котором украинцы сыграют против Уэльса.

«Мы все понимаем, что игра с Уэльсом больше не будет касаться физического состояния или тактики, это будет игра на выживание. Каждый, кто выйдет на поле, будет бороться до конца, и отдаст все силы для того, чтобы победить. Мы играем за нашу страну!» - цитирует Зинченко The Guardian.

5 июня, сборная Украины сыграет в финале стыкового турнира против Уэльса. Победитель этой встречи выйдет на чемпионат мира 2022 года. Уже известно, что сильнейший из этой пары попадёт в группу B, где его уже ожидают Англия, Иран и США.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.