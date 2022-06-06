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Чемпионат мира по футболу 2022

Россия и Украина вместе пропустят чемпионат мира впервые с 2010 года

06 Июня 2022 • 08:11 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

На ЧМ-2022, который состоится на футбольных стадионах Катара, не будет сборных России и Украины.

Подопечные Валерия Карпина были исключены из стыковых матчей из-за санкций, а «жёлто-синие» не поедут на мундиаль из-за поражения от сборной Уэльса в решающем поединке отбора. Подопечные Александра Петракова проиграли с минимальным счетом 0:1.

Примечательно, что сборные России и Украины вместе пропустят престижный турнир впервые с 2010 года.

Российская команда принимала участие в мундиалях 2014 и 2018 годов, а украинцы в последний раз ездили на чемпионат мира в 2006 году

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