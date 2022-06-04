Бэйл: Уэльс хочет пробиться на ЧМ-2022

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборной Уэльса против сборной Украины.

Бэйл сказал Sky Sports, что не будет приносить извинения украинцам, если Уэльс одержит победу над ними и выйдет на чемпионат мира-2022. Сборная Уэльса была на турнире только один раз, все игроки снова хотят попасть туда. Вряд ли можно назвать встречу самой важной в карьере, потому что команда добиралась до полуфинала чемпионата Европы-2016.

Финал отборочного раунда на ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной пройдет завтра, 5 июня. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.