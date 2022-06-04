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Чемпионат мира по футболу 2022

Бэйл: Уэльс хочет пробиться на ЧМ-2022

04 Июня 2022 • 23:58 Комментировать
Уэльс
...
Украина
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Через 17 ч. 55 мин.

Бывший нападающий «Реала» Гарет Бэйл поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборной Уэльса против сборной Украины.

Бэйл сказал Sky Sports, что не будет приносить извинения украинцам, если Уэльс одержит победу над ними и выйдет на чемпионат мира-2022. Сборная Уэльса была на турнире только один раз, все игроки снова хотят попасть туда. Вряд ли можно назвать встречу самой важной в карьере, потому что команда добиралась до полуфинала чемпионата Европы-2016.

Финал отборочного раунда на ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной пройдет завтра, 5 июня. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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УЭЛЬС УКРАИНА
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