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Чемпионат мира по футболу 2022

Капитан сборной Украины Ярмоленко грубо оскорбил ведущего «Матч ТВ»

06 Июня 2022 • 08:25 Комментировать (3)
Шотландия
1:3
Украина
окончен

Журналист Антон Анисимов, который работает ведущим на телеканале «Матч ТВ», рассказал о том, как его оскорбил полузащитник и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

После обсуждения поединка между сборными Украины и Шотландии (3:1) в отборе чемпионата мира-2022 игрок «жёлто-синих» нахамил журналисту в социальных сетях. Ярмоленко очень не понравился разбор матча, который Анисимов с коллегами устроили в передаче «Есть тема».

«Пердак горит? ***** [презерватив]», - написал украинец в адрес российского журналиста.

Напомним, что Украина не смогла выйти на мундиаль, проиграв в решающем поединке Уэльсу со счетом 0:1. Команда потерпела фиаско из-за автогола Ярмоленко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Андрей Ярмоленко Антон Анисимов
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