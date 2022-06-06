Капитан сборной Украины Ярмоленко грубо оскорбил ведущего «Матч ТВ»

Журналист Антон Анисимов, который работает ведущим на телеканале «Матч ТВ», рассказал о том, как его оскорбил полузащитник и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко.

После обсуждения поединка между сборными Украины и Шотландии (3:1) в отборе чемпионата мира-2022 игрок «жёлто-синих» нахамил журналисту в социальных сетях. Ярмоленко очень не понравился разбор матча, который Анисимов с коллегами устроили в передаче «Есть тема».

«Пердак горит? ***** [презерватив]», - написал украинец в адрес российского журналиста.

Напомним, что Украина не смогла выйти на мундиаль, проиграв в решающем поединке Уэльсу со счетом 0:1. Команда потерпела фиаско из-за автогола Ярмоленко.