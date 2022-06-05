Судья не дал пенальти сборной Украины после просмотра ВАР

В концовке первого тайма между сборными Уэльса и Украины произошел достаточно спорный эпизод. Один из лидеров гостей Андрей Ярмоленко обокрал соперника в чужой штрафной площадке, после чего получил удар по ногам от валлийца.

Как могло показаться на видеокартинке, в этом эпизоде арбитр мог назначить пенальти. Однако после просмотра ВАР судейская бригада решила не назначать 11-метровый в ворота хозяев.

Уэльс ведет в счете 1:0 благодаря автоголу в исполнении Ярмоленко. Текстовая онлайн-трансляция доступна на Liveresult.ru.