Бэйл: «Величайшее достижение в истории валлийского футбола»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился эмоциями после выхода своей команды на чемпионат мира.

Валлийцы сыграют на мундиале впервые с 1958 года. В финальном матче плей-офф за место на турнире была обыграна сборная Украины – 1:0.

«Это величайшее достижение в истории валлийского футбола. Мы в полном восторге от произошедшего, – приводит слова Бэйла Sky. – Не могу описать чувства, которые сейчас испытываю. Мы очень много работали, чтобы этого добиться, и теперь мечта стала реальностью.

В последние недели я отдавал все силы, несмотря на ощущение дискомфорта в спине. Я полностью выложился на поле, иногда даже совершая лишние рывки», – отметил вингер, недавно покинувший мадридский «Реал».