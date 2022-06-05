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Чемпионат мира по футболу 2022

Зинченко: Арбитр признал, что был фол на Ярмоленко, но пенальти не дал

05 Июня 2022 • 21:57 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко подвёл итоги матча с валлийцами (0:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Сильный дождь шел на протяжении всего матча. Это вам мешало?

- Нет, конечно, нет. Погода была для двух команд, поэтому про это вообще никто не говорил. Не могу сказать, что мы где-то уступали сборной Уэльса тактически или технически. Мы на каждом месте на поле, на каждой позиции играли хорошо. Создали очень много моментов, поэтому я очень надеюсь, что украинцы могут нами гордиться. Конечно, это не тот результат, который мы хотели сегодня.

- Гол, автогол психологически дал какой-то надлом?

- Когда ты забиваешь первым, это дает тебе какой-то импульс, но пропущенный гол… мы все равно верили в себя, знали, что будем создавать моменты, и мы это сделали, но сегодня их вратарь был на высоте. Они прошли дальше.

- Эпизод, когда арбитр просматривал ВАР на Ярмоленко. Мне кажется, там был пенальти. Что скажешь?

- Я не видел этого момента на повторе. Не могу ничего сказать.

- Что сказал Ярмоленко?

- Игроки говорили в раздевалке после первого тайма, что там был очевидный пенальти, и рефери сказал Ярмоленко на поле, что да, там был фол, но его было недостаточно.

Валлийцы очень долго тянули время. Я говорил ему компенсировать как можно больше минут, поэтому диалог нужен был на поле. Ты должен это делать на поле, потому что судья - это тоже живой человек.

- Впереди еще матчи Лиги наций. Как правильно сфокусироваться на важных поединках?

- Прямо сейчас я ничего не могу сказать, потому что эмоций нет. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Но мы не имеем права опускать руки и сдаваться. У нас нация, которая никогда не сдается. Нужно продолжать жить дальше и показывать всему миру, что мы очень сильная нация.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Зинченко
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