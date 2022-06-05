Петраков: «Уэльс заслуженно проходит, я их поздравляю»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвёл итоги матча с валлийцами (0:1) в эфире канала «Футбол 1».
- Что сейчас чувствуете в душе?
- Пустоту.
- Такой матч, такой счет закономерный по игре, как считаете?
- Что сказать?..
- Сборная Уэльса показала сегодня что-то необычное? Она заслуженно прошла дальше?
- Они выиграли, заслуженно проходят. Я их поздравляю.
- Может, у вас есть несколько слов болельщикам?
- Ребята сделали всё, что смогли. Это футбол, кому-то везет, а кому-то нет. Сегодня больше везло Уэльсу.