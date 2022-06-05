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Петраков: «Уэльс заслуженно проходит, я их поздравляю»

05 Июня 2022 • 21:32 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков подвёл итоги матча с валлийцами (0:1) в эфире канала «Футбол 1».

- Что сейчас чувствуете в душе?

- Пустоту.

- Такой матч, такой счет закономерный по игре, как считаете?

- Что сказать?..

- Сборная Уэльса показала сегодня что-то необычное? Она заслуженно прошла дальше?

- Они выиграли, заслуженно проходят. Я их поздравляю.

- Может, у вас есть несколько слов болельщикам?

- Ребята сделали всё, что смогли. Это футбол, кому-то везет, а кому-то нет. Сегодня больше везло Уэльсу.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Александр Петраков
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