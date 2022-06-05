РФС пожаловался на УАФ в ФИФА из-за футболок с Крымом

РФС (Российский футбольный союз) обратился в ФИФА с жалобой на УАФ (Украинскую ассоциацию футбола). Причиной стала форма национальной сборной Украины, на которой изображён Крым. РФС видит в этом нарушение правил ФИФА. Об этом сообщила «Матч ТВ» служба коммуникаций организации.

Помимо этого подан еще один протест, на сей раз из-за высказываний членов УАФ в адрес российских граждан.

Напомним, что через час украинская сборная сыграет против Уэльса в матче за выход на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре посреди футбольного сезона

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