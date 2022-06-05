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Чемпионат мира по футболу 2022

РФС пожаловался на УАФ в ФИФА из-за футболок с Крымом

05 Июня 2022 • 18:02 Комментировать (1)
Уэльс
...
Украина
2.80 3.15 2.80
Через 0 ч. 25 мин.

РФС (Российский футбольный союз) обратился в ФИФА с жалобой на УАФ (Украинскую ассоциацию футбола). Причиной стала форма национальной сборной Украины, на которой изображён Крым. РФС видит в этом нарушение правил ФИФА. Об этом сообщила «Матч ТВ» служба коммуникаций организации.

Помимо этого подан еще один протест, на сей раз из-за высказываний членов УАФ в адрес российских граждан.

Напомним, что через час украинская сборная сыграет против Уэльса в матче за выход на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре посреди футбольного сезона

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ФИФА РФС УАФ
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УЭЛЬС УКРАИНА
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