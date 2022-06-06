Бывший игрок сборной Уэльса: «Сегодня Бэйл действительно мог завершить карьеру»

Экс-защитник сборной Уэльса Дэнни Гэббидон заявил, что сегодняшний матч действительно мог стать последним в футбольной карьере Гарета Бэйла.

Будущее 32-летнего вингера, недавно покинувшего «Реал», зависело от попадания сборной Уэльса на чемпионат мира. Валлийцы выполнили задачу, обыграв Украину (1:0) и завоевав путёвку в Катар.

«Мог ли Бэйл завершить карьеру? Да, я так думаю. Теперь, возможно, его сможет подписать «Кардифф», но я не уверен. Будет интересно посмотреть, что с ним теперь будет, ведь ему нужно оставаться в тонусе до чемпионата мира, – приводит слова Гэббидона Sky Sports. – Если бы ему так и не довелось сыграть на чемпионате мира, это стало бы одним из немногих разочарований в его карьере, поэтому я очень рад за него».