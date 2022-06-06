Кавазашвили: Сборная России могла бы обыграть и Украину, и Австрию

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что сборной России было бы по силам обыграть украинцев в очном поединке.

Кавазашвили сказал «Р-Спорт», что если бы российская сборная продолжила играть, то она бы спокойно обыграла и Украину, и Австрию, но бесстыдные политики подмяли под себя всё руководство ФИФА и УЕФА.

«Нужно создать новую федерацию, чтобы политики поняли, что они не являются хозяевами положения», - отметил экс-вратарь.

Напомним, что сборная Украины в финальном стыковом матче минимально проиграла Уэльсу со счётом 0:1 и лишилась возможности попасть на катарский чемпионат мира.