Титов рассказал, чего ждёт от матча Уэльс - Украина

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о предстоящем поединке между Уэльсом и Украиной в стыках за право сыграть на чемпионате мира-2022.

В разговоре с «РБ Спорт» эксперт предположил, что украинцы готовы играть в атакующей манере, что показали в предыдущей встрече с Шотландией. По мнению Титова, валлийцы поддержат высокий темп со стороны «жёлто-синих». Также он отметил, что Уэльс очень резво начинает матчи и частенько забивает в первых таймах.

Матч между валлийцами и украинцами состоится в Кардиффе 5 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.