Уткин рассказал, как повлияет на карьеру Бэйла победа над Украиной

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Уэльса и Украины.

«Теперь у Бэйла есть повод продлить карьеру. Интересно, кто его захочет», - оставил сообщение Уткин в социальных сетях.

Напомним, что встреча валлийцев и украинцев состоялась на стадионе в Кардиффе и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Звезда Уэльса Гарет Бэйл принял непосредственное участие в единственном голе – после его навеса со штрафного мяч в свои ворота срезал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.