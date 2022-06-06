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Чемпионат мира по футболу 2022

Уткин рассказал, как повлияет на карьеру Бэйла победа над Украиной

06 Июня 2022 • 09:49 Комментировать
Уэльс
1:0
Украина
окончен

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о матче квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Уэльса и Украины.

«Теперь у Бэйла есть повод продлить карьеру. Интересно, кто его захочет», - оставил сообщение Уткин в социальных сетях.

Напомним, что встреча валлийцев и украинцев состоялась на стадионе в Кардиффе и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Звезда Уэльса Гарет Бэйл принял непосредственное участие в единственном голе – после его навеса со штрафного мяч в свои ворота срезал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Украины Гарет Бэйл
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