Украина не вышла на чемпионат мира четвёртый раз подряд

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины в финальном поединке встречалась с национальной командой Уэльса. Жёлто-синяя дружина проиграла с минимальным счетом 0:1 и лишилась шансов поехать на мундиаль, который состоится в Катаре в конце текущего года.

Стоит отметить, что украинская команда в четвертый раз подряд не смогла пробиться на престижный турнир. В последний раз «жёлто-синие» принимали участие в чемпионате мира в 2006 году. Тогда они дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили Италии.

Украины проиграла Уэльсу из-за автогола полузащитника Андрея Ярмоленко. Игрок неудачно сыграл при штрафном, срезав мяч головой в свои ворота.