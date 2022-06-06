Колосков рад, что Уэльс не стал поддаваться Украине

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу стыкового поединка между валлийцами и украинцами.

Колосков сказал ТАСС, что он очень рад тому, что все домыслы и догадки по поводу спортивной составляющей не оправдались, так что обе команды бились на поле.

«Украинская команда играла с большим преимуществом, но в футболе результат определяют голы, а не количество созданных моментов», - отметил почётный президент РФС.

Напомним, что сборная Украины в финальном стыковом матче минимально уступила валлийской команде со счётом 0:1. Единственный мяч в этом поединке в свои ворота забил форвард Андрей Ярмоленко.