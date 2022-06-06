Вратарь сборной Уэльса: Это был мой лучший матч в футболке национальной команды

Голкипер валлийской сборной Уэйн Хеннеси в разговоре с журналистами после матча с украинцами не скрывал радости от победы своей команды.

Хеннеси сказал, что это была его лучшая игра в футболке национальной команды и было очень здорово, что она случилась именно в столь ключевой момент. Вратарь отметил, что большую роль в победе Уэльса сыграл звёздный полузащитник Гарет Бэйл.

«Бэйл великолепно исполняет стандарты, а ещё он удивительно талантлив», - добавил голкипер.

Напомним, что валлийцы минимально переиграли Украину со счётом 1:0 и добыли путёвку на катарский чемпионат мира.