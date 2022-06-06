Шевченко: Безгранично горжусь сборной Украины

Бывший наставник украинской сборной Андрей Шевченко в своих социальных сетях высказался по поводу поражения команды в стыковом поединке с Уэльсом.

Шевченко написал, что он безгранично гордится украинской сборной, футболисты которой доказали, что всегда готовы бороться до самого конца, не жалея себя.

«Не всё в этой жизни определяется результатом, так что вместе двигаемся к следующим целям», - добавил специалист.

Напомним, что сборная Украины в финальном стыковом матче минимально уступила валлийцам со счётом 0:1. На катарский чемпионат мира в итоге отправится сборная Уэльса.