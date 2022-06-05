Уэльс побеждает Украину после первого тайма

Подошел к завершению первый тайм в поединке отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Уэльса и Украины. Хозяева поля ведут в счете после первого тайма 1:0.

Единственный гол был забит после подачи звездного вингера валлийцев Гарета Бэйла со штрафного. После навеса украинец Андрей Ярмоленко неудачно сыграл головой, срезав мяч в свои ворота.

Победитель сегодняшнего матча получит путевку на мундиаль в Катаре, который пройдет в конце этого года.

Текстовый репортаж поединка доступен на Liveresult.ru.